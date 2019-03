Nach der wilden 2.000-Prozent-Party 2017 folgte 2018 der Kater. Wann steigen Bitcoin und Co endlich wieder, so die Millionen-Dollar-Frage in der Branche. Während der Bitcoin noch im mittelfristigen Abwärtstrend hängt, ist es bei einigen Altcoins schon so weit: Die Trendwende deutet sich an. Cardano hat etwa in einen Monat wieder 70 Prozent zugelegt, auch EOS oder Bitcoin Cash springen in diesen Tagen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...