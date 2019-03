Das TSI-System fährt die Investitionsquote wieder nach oben. Heute Morgen wurde Nemetschek in das Depot aufgenommen - ein alter Bekannter für das System.



Im Wochenthema wird geprüft, was ein Signal der Börsenampel bisher für Informationen über die Marktrichtung der kommenden Monate ausgesagt hat. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.