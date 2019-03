2018 - Jahr der Rekorde; im Börsenradio-Interview: Andreas Quint, CEO der CA Immo. Die CA Immo hat ein turbulentes Jahr hinter sich: gescheiterte Fusion mit der Immofinanz, Einstieg des Neuinvestors Starwood und damit verbunden Änderungen im Vorstand, Bereinigung des Portfolios und Rekordzahlen in der Bilanz, um es auf den Punkt zu bringen. Das abgelaufene Geschäftsjahr "war so gut, wie es sich anhört", resümiert Andreas Quint. En détail bedeutet das einen FFO von 118,5 Mio. Euro (3,5 Mio. über Plan), ein Konzernergebnis von 305,3 Mio. Euro und einen Immobilienbestand 4,5 Mrd. Euro (plus 17 Prozent). Der Einstieg von Starwood im vergangenen Herbst brachte bekanntlich auch eine Veränderung im Vorstand mit sich. Der neue ...

