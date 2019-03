Baden-Baden (ots) -



Gaby Hauptmann spricht wöchentlich mit Prominenten und Gästen aus der Region / erste Folge am Samstag, 11. Mai 2019, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen



Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt ab Mai 2019 wöchentlich am Samstagabend Gäste zum unterhaltsamen SWR Talk nach Konstanz an den Bodensee. Gedreht wird in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann, wo diese Woche das Studio im modernen Design fertiggestellt wurde. Hier wird besprochen, was den Südwesten in der Woche bewegt hat - von gesellschaftlich relevanten Themen bis hin zu dem Neuesten vom Boulevard. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen hinter Geschichten aus der Region. Ob Prominenz oder normale Leute, die etwas Besonderes erlebt oder geleistet haben: Sie alle sprechen mit Gaby Hauptmann über ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen. Die erste Folge der neuen SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann", ist am Samstag, 11. Mai, 22:20 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen. Die Sendung wird jeweils freitags, am Vortag, aufgezeichnet.



Gaby Hauptmann



Gaby Hauptmann, geboren 1957 in Trossingen, lebt als freie Journalistin und Autorin in Allensbach am Bodensee. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands: Über zehn Millionen Bücher hat sie bereits verkauft. Diese sind mittlerweile in 35 Ländern erschienen. Ihre journalistische Karriere begann mit einem Volontariat beim Südkurier. 1987 war sie Chefredakteurin des "seefunk radio bodensee", wechselte dann zu Radioprogrammen des Südwestfunks (SWF). Gleichzeitig begann sie beim Fernsehen zu arbeiten, zunächst als Autorin, später auch als Produzentin und Regisseurin. Es entstand u. a. eine eigene Serie »Pp - Prominenz privat«, sie moderierte über eineinhalb Jahre eine Literatursendung, schuf viele Porträts und einige Dokumentationen, darunter ein Film über ihren Großvater, der noch heute als Feldbergmaler bekannt ist: "Karl Hauptmann und die Kunst zu leben".



Sendung



"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 11. Mai 2019, 22:20 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend



Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/talk-am-see-mit-gaby-hauptmann



