Mit Kursgewinnen von über +7% zählt die Aktie des Architektur- und Bausoftwareunternehmens Nemetschek (WKN: 645290) heute zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt überhaupt. Grund für den erneuten Kurssprung heute sind einerseits extrem starke Geschäftszahlen für 2018 sowie andererseits ein nicht minder starker Ausblick auf das bereits laufende Geschäftsjahr 2019. So visiert das Management ein Umsatzwachstum zwischen +17% und +19% an - und möchte trotz hoher Investitionen die EBITDA-Marge zwischen 25-27% halten.

Damit liegt die Umsatzprognose für 2019e bei 540 bis 550 Mio. Euro bei einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 135 und 148,5 Mio. Euro. Dies wiederum entspricht einem Gewinnwachstum auf EBITDA-Basis zwischen +15,7% und +27,2%, im arithmetischen Mittel also um ca. +21,5%. Wenn man das alles liest, kommt man nicht umhin, in dem Überlebenden des Neuen Marktes eine einzigartige Erfolgsgeschichte zu sehen.

Prinzipiell ist das auch absolut richtig. Allerdings gibt es dabei ein kleines Problem. Dieses Problem nennt sich fundamentale Bewertung der Aktie. Denn selbst wenn Nemetschek im laufenden Geschäftsjahr 2019e das obere Ende der eigenen Prognosen erreichen und zukünftig ähnlich stark wachsen würde, erscheint diese auf den ersten Blick schon ziemlich ambitioniert. So weist die Aktie selbst am oberen Ende der unternehmenseigenen Prognosen zurzeit ein KUV 2019e von ca. 10,3 bei einem KGV 2019e von ca. 47 auf.

Aktien weitestgehend in festen Händen: geplanter Aktiensplitt hilfreich

Für diese hohe Bewertung gibt es meines Erachtens zwei Gründe. Zum Einen handelt es sich bei Nemetschek zweifellos um eines der besten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, so dass zahlreiche Anleger die Aktie gerne besitzen möchten. Dementsprechend hoch ist somit die Nachfrage nach Nemetschek-Aktien. Auf der anderen Seite gibt es jedoch leider nur ein ziemlich begrenztes Angebot.

Denn von den ausstehenden 38,5 Mio. Aktien liegt knapp die Hälfte (48,4%) bei der Nemetschek Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG. Weitere 4,7% des Aktienkapitals hält zudem ...

