Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die AutoBank AG (ISIN AT0000A0K1J1/ WKN A1C27D) hat heute beschlossen, ihre Geschäftstätigkeit neu auszurichten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Geschäftsbereiche Retail-Kreditfinanzierungen sowie Händlerfinanzierung werden zeitnah - voraussichtlich ab 30. April 2019 - weitgehend eingestellt. Die Geschäftsbeziehungen zum Großteil der Autohändler, mit denen die AutoBank bis dato zusammen gearbeitet hat, werden zeitnah aufgelöst. Das bestehende Portfolio an Retail- und Händlerfinanzierungen wird entsprechend den Laufzeiten der Finanzierungen sukzessive innerhalb der nächsten 3-5 Jahre weitgehend auslaufen. Bestehende Finanzierungskunden werden innerhalb der vereinbarten Laufzeiten selbstverständlich weiterhin wie gewohnt serviciert. ...

