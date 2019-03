=== M O N T A G, 8. April 2019 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Februar 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar (ursprünglich 3.4.2019) D I E N S T A G, 9. April 2019 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Jahresergebnis, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IL/vorgezogene Neuwahlen zur Knesset M I T T W O C H, 10. April 2019 *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 1Q, Wien *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, BI-PK (per Livestream) *** 10:30 GB/Handelsbilanz Februar *** 10:30 GB/BIP Februar *** 10:30 GB/Industrieproduktion Februar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Dividendenstudie 2019, Frankfurt 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Global Financial Stability Report (GFSR), Washington 15:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum Fiscal Monitor, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH, Umsatz 1Q, Paris *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 19./20. März - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - US/Präsident Trump, Treffen mit Südkoreas Präsident Moon (bis 11.4.), Washington D O N N E R S T A G, 11. April 2019 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis, Birkenfeld *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen März, München 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Zulässigkeit der Datenübermittlung von Facebook an Betreiber kostenloser Computerspiele, Karlsruhe 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV, München *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise März F R E I T A G, 12. April 2019 *** 05:15 CN/Handelsbilanz März *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt 10:00 DE/Covestro AG, HV, Bonn *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April *** - GB/Termin für EU-Austritt Großbritanniens, falls das Unterhaus den Brexit-Vertrag weiter ablehnt, London *** - US/Weltbank und IWF, Beginn Frühjahrstagung (bis 14.4.), Washington - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Europäische Union (DBRS), Lettland (Fitch), Montenegro (Moody's), Polen (S&P), Tschechien (Moody's), Ukraine (S&P), Zypern (Fitch) S A M S T A G, 13. April 2019 *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK des Lenkungsausschusses (IMFC), Washington S O N N T A G, 14. April 2019 - FI/Parlamentswahlen in Finnland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

