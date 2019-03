Der Goldpreis ist gestern deutlich unter die Räder gekommen. Am Ende rutschte Gold sogar unter die Marke von 1.290 Dollar. Doch am heutigen Tag setzt der Goldpreis zu einem Rebound an. Die Minenaktien präsentieren sich aber im frühen Handel nur leicht verbessert. Die große Frage ist: Ist das Gewitter schon vorüber und bieten sich gerade Kaufchancen oder sehen wir nur eine Zwischenerholung?

