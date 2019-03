Die Aktie von Aurora Cannabis hat in den vergangenen Tagen ordentlich korrigiert. Vom Hoch Mitte März bei 13,67 Kanadische Dollar ging es zeitweise auf bis 11,26 Kanadische Dollar nach unten. Das entspricht einer Korrektur von 17,6 Prozent. Was auf den ersten Blick dramatisch aussieht, ist bei einem weiteren Blickwinkel aber keineswegs so schlimm. Zum einen wurde die Korrektur im Zuge der allgemeinen Marktschwäche vollzogen, zum anderen war das Papier von Aurora Cannabis zuvor extrem stark gestiegen. Aurora profitierte dabei von zwei Dingen: Zum einen von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Cowen Equity Research, zum anderen vom Einstieg des US-Milliardärs Nelson Peltz als strategischen Berater bei Aurora. Zuletzt konnte die Aktie die wichtige Unterstützung bei elf Kanadische Dollar erfolgreich verteidigen- ein absolut positives Signal. Zum Wochenschluss legt die Aktie im frühen Handel an der Heimatbörse leicht zu.

