Die am 1.4.2019 in Kraft getretene neue VDE-AR-N 4100 (TAR - Niederspannung) löst insgesamt sieben bisher gültige Regelwerke für die Niederspannung ab:

VDN-Richtlinie Ȇberspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 12

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4101

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4102

VDN-Richtlinie »Notstromaggregate«, Ausgabe 2004

Technische Anforderungen an den Zugang zu Niederspannungsnetzen des DistributionCode 2007

DIN VDE 0100-732, Hausanschlüsse in öffentlichen Kabelnetzen

VDEW »Anforderungen an Plombenverschlüsse«.

Ungültig werden unter anderem also auch die VDE-AR-N 4101 (Zählerplätze) und 4102 (Anschlussschränke im Freien), die im Elektrohandwerk eine große Rolle spielen. Die TAR Niederspannung vereint sämtliche Anforderungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz in einem Dokument, mit Ausnahme der Anforderungen für Erzeugungsanlagen, was die Anwendungsregel zur wichtigsten Anwendungsregel für den E-Handwerker macht. Die bisherigen Regeln sind in überarbeiteter Form in das neue Dokument eingeflossen und an den Stand der Technik angepasst. Die VDE-AR-N 4100 gilt im Zusammenhang mit der VDE-AR-N 4105 auch für Erzeugungsanlagen. Sie ist bei neu zu errichtenden Anlagen anzuwenden. Für bestehende Anlagen gibt es keine Anpassungspflicht, sofern ein störungsfreier und sicherer Betrieb möglich ist.

Die Übergangsfrist für die VDE-AR-N 4100 und auch für die VDE-AR-N 4105 (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, Ausgabedatum November 2018) endet am 26.4.2019. Ab diesem Zeitpunkt gelten nur noch die neuen Anwendungsregeln. Für Erzeugungsanlagen, die vor dem 27.4.2019 angemeldet wurden gilt eine Übergangsfrist bis 30.6.2020.

Der vorliegende Beitrag thematisiert einige der wichtigsten Überarbeitungen.

Neue Begriffe

Grundsätzlich unterscheidet die VDE-AR-N 4100 zwischen einer Kundenanlage und einer Anschlussnutzeranlage (Bild 1):

Eine Kundenanlage beginnt am Hausübergabepunkt, in der Regel im Hausanschlusskasten an den Klemmen für die Zuleitung zum Zählerschrank. Sie umfasst die gesamte dahinter angeschlossene elektrische Anlage mit Ausnahme der Messeinrichtung.

Die Anschlussnutzeranlage beginnt unmittelbar nach der Messeinrichtung und umfasst ebenfalls die angeschlossene elektrische Anlage.

Diese Unterscheidung ist für die Definition der Zuständigkeiten notwendig, wenn der Anschlussnehmer und der Anschlussnutzer nicht identisch sind, und bringt Klarheit in die beiden Begriffe.

Auch die Begriffe oberer und unterer Anschlussraum gibt es nicht mehr. Sie sind geändert zu anlagenseitiger und netzseitiger Anschlussraum (Bild 2).

Anmeldung - Leistungsgrößen beachten

Bei der Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte muss man künftig besonders auf die Leistungsgrößen achten. Es wird unterschieden zwischen einer Information an den Netzbetreiber (Anmeldepflicht) und einer Anmelde- und Zustimmungspflicht, bei der der Netzbetreiber eine Genehmigung für den Anschluss erteilt.

Hier ist die Zustimmung des Netzbetreibers erforderlich:

Neue Anschlussnutzeranlagen

Zu erweiternde Anlagen, wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig benötigte Leistung überschritten wird

Trennung oder Zusammenlegung von Anschlussnutzeranlagen

Vorübergehend angeschlossene Anlagen, z.B. Baustellen und Schaustellerbetriebe

Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, wenn deren Summen-Bemessungsleistung 12?kVA je Kundenanlage überschreitet

Speicher, wenn deren Summen-Bemessungsleistung 12?kVA je Kundenanlage überschreitet

Erzeugungsanlagen

Notstromaggregate

Geräte zur Beheizung oder Klimatisierung (z.B. Wärmepumpen), ausgenommen ortsveränderliche Geräte

Einzelgeräte, auch ortsveränderliche Geräte, von mehr als 12?kVA.

Bei Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge und Speicher bis 12?kVA besteht immer eine Meldepflicht beim Netzbetreiber, allerdings ohne Zustimmungspflicht (Bild 3). Für Ladeeinrichtungen gilt nach der TAR eine Anmeldepflicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...