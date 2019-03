Der Glyphosat-Prozess des an Krebs erkrankten Edwin Hardeman vor dem Bundesgericht in San Francisco tritt nun in seine entscheidende Phase ein. Der Lichtblick für Bayer besteht darin, dass der Richter das Urteil der Geschworenenjury überprüfen wird. Und das könnte bedeuten, dass das Urteil deutlich reduziert wird. Wenn Bayer Glück hat, wird der Schadensersatz in Höhe von über 80 Millionen Dollar auf einen Bruchteil des ursprünglichen Betrages reduziert. Die Aktie hat damit kurzfristig Erholungspotenzial.

Den vollständigen Artikel lesen ...