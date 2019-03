Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Wirecard hat die "Financial Times" auf Schadenersatz verklagt. Diese zeigt sich jedoch alles andere als eingeschüchtert und erhebt erneut schwere Vorwürfe. Bei den Verkäufen steht TUI auf dem dritten Platz. Der Reisekonzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Die Flugverbote für die Boeing 737 Max belasten das Geschäft.