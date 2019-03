Uber-Konkurrent Lyft erobert die Wall Street

Der Fahrdienstleister Lyft (WKN: A2PE38 / ISIN: US55087P1049) geht nun an die Börse und wird ca. USD 2,2 Mrd. bei den Investoren einsammeln können. Die Aktien werden zum Preis von USD 72,00 ausgegeben, was am oberen Ende der bereits erhöhten Preisspanne liegt. Nun plant auch der Konkurrent Uber seinen Börsengang, wie auch andere Unternehmen aus dem Silicon Valley.

Lyft geht an die Börse und wird ca. USD 2,2 Mrd. einsammeln. Der Fahrdienstleister hat die Aktien zu USD 72,00 pro Stück ausgegeben. Der Preis der Aktie liegt somit am oberen Ende der von dem Unternehmen vorgeschlagenen Spanne von USD 70,00 bis 72,00, die am Mittwoch aufgrund des starken Anlegerinteresses von zuvor USD 62,00 bis 68,00 bereits erhöht wurde. Die Aktien werden seit heute unter dem Ticker LYFT an der Nasdaq gehandelt. Lyft geht somit mit einer Gesamtbewertung USD 24,3 Mrd. an die Börse - das ist deutlich mehr, gegenüber der ursprünglichen Bewertung von USD 15,1 Mrd. Das ist ungefähr die gleiche Bewertung, die Snap in seinem IPO im Jahr 2017 hatte, welcher USD 3,9 Mrd. einbrachte. Die Nachfrage nach Lyft war groß, da das intensive Interesse der Anleger den Wunsch widerspiegelt, den ersten Schlag bei einem der größten "Unicorns" (bekannte Start-ups im Wert von USD 1 Mrd.) des Silicon Valley zu bekommen.

