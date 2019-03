Bonn (ots) -



Am 01. April nimmt Martin Kaloudis als neuer Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender der Geschäftsführung seine Arbeit bei der BWI GmbH, dem IT-Systemhaus für Bundeswehr und Bund, auf. Er übernimmt die Position von Hans-Jürgen Niemeier, der als Interims-CEO die BWI GmbH seit August 2018 geführt hatte. Kaloudis wechselt von der DB Kommunikationstechnik GmbH zum Bonner IT-Dienstleister für Bundeswehr und Bund.



Martin Kaloudis war seit 2017 als Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsführung bei der DB Kommunikationstechnik GmbH tätig. Seit über 20 Jahren arbeitete der Wirtschaftsmathematiker in verschiedenen Managementfunktionen im Technologieumfeld für die Deutsche Bahn AG: Unter anderem als Leiter der Digitalisierung Infrastruktur, als Chief Information Officer (CIO) Infrastruktur und Leiter Telekommunikation. In seiner Funktion als COO und Geschäftsführer der DB Kommunikationstechnik GmbH verantwortete er als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb, Entwicklung und Betrieb für Applikationen und Infrastruktur der Telekommunikation der Deutschen Bahn AG.



"Ich freue mich sehr auf die vor mir liegenden Aufgaben bei der BWI. Dazu gehört es, die Zukunft der BWI zu gestalten, die IT-Konsolidierung Bund zu unterstützen und die Digitalisierung der Bundeswehr durch erstklassige Services voranzutreiben", sagt Martin Kaloudis, CEO der BWI GmbH.



