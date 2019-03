ROUNDUP 2: Britisches Parlament stimmt wieder gegen Brexit-Vertrag

LONDON/BRÜSSEL - Das britische Parlament hat den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag am Freitag zum dritten Mal abgelehnt. Nun droht dem Land entweder ein Austritt aus der Europäischen Union ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme an der Europawahl Ende Mai. Ursprünglich wollte Großbritannien die EU bereits an diesem Freitag verlassen.

Brexit-Krise: Tusk beruft EU-Sondergipfel für 10. April ein

BRÜSSEL - Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus hat Ratschef Donald Tusk am Freitag einen EU-Sondergipfel für den 10. April einberufen. Das teilte Tusk auf Twitter mit. Kurz zuvor hatte eine Mehrheit der britischen Parlamentarier zum dritten Mal Nein zum Austrittsvertrag mit der Europäischen Union gesagt.

EU-Kommission: Brexit ohne Vertrag am 12. April jetzt wahrscheinlich

BRÜSSEL - Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus hält die EU-Kommission jetzt einen britischen EU-Austritt ohne Vertrag am 12. April für wahrscheinlich. Dies teilte ein Kommissionssprecher am Freitagnachmittag mit. Kurz zuvor hatte eine Mehrheit der britischen Parlamentarier zum dritten Mal Nein zum Austrittsvertrag mit der Europäischen Union gesagt.

ROUNDUP 4: USA und China sehen Fortschritt in Handelsgesprächen

PEKING/WASHINGTON - Die USA und China geben sich in den Verhandlungen über eine Lösung des seit Monaten andauernden Handelsstreits optimistisch. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Freitag per Twitter, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und er hätten "konstruktive" Gespräche in Peking geführt. Er freue sich auf weitere "wichtige Diskussionen" mit Chinas Vize-Premierminister Liu He nächste Woche in Washington, twitterte Mnuchin nach den zweitägigen Verhandlungen in der chinesischen Hauptstadt.

USA: Michigan-Konsumklima legt kräftiger zu als erwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 4,6 Zähler auf 98,4 Punkte, wie das Institut am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die erste Schätzung lag mit 97,8 Prozent noch etwas niedriger.

USA: Zahl der Neubauten steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Februar überraschend stark gestiegen. Nach Angaben des US-Handelsministeriums vom Freitag stiegen die Verkäufe um 4,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Analysten hatten dagegen im Mittel nur mit einem Anstieg um 2,1 Prozent gerechnet.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex fällt stärker als erwartet

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago die Unternehmensstimmung stärker eingetrübt als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel im März um 6,0 Punkte auf 58,7 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel einen Rückgang auf lediglich 61,0 Punkte erwartet. Werte über 50 Punkten signalisieren Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter Schrumpfung.

ROUNDUP 2: Frühjahrsbelebung drückt März-Arbeitslosigkeit auf 28-Jahre-Tief

NÜRNBERG - Die Frühjahrsbelebung hat die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten März-Stand seit 28 Jahren sinken lassen. Insgesamt waren zuletzt 2,301 Millionen Männer und Frauen ohne Job, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das sind 72 000 weniger als im Februar und rund 157 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

USA: Private Einkommen steigen etwas

WASHINGTON - In den USA sind die privaten Einkommen im Februar leicht gestiegen. Im Monatsvergleich haben sie um 0,2 Prozent zugelegt, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten waren im Mittel von einem Anstieg um 0,3 Prozent ausgegangen, nachdem die Einkommen im Januar um 0,1 Prozent gesunken waren.

Italien: Verbraucherpreise steigen etwas deutlicher als erwartet

ROM - In Italien haben die Verbraucherpreise im März etwas stärker angezogen als erwartet. Nach Angaben des Statistikamts Istat vom Freitag lag das nach europäischen Standards berechnete Preisniveau (HVPI) 1,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Erwartet wurde nur ein Anstieg um 1,0 Prozent. Im Februar hatte die Rate ebenfalls 1,1 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im März um 2,3 Prozent. Im Februar waren sie noch um revidierte 0,3 Prozent gefallen.

Britische Wirtschaft bremst deutlich ab

LONDON - Die britische Wirtschaft hat zum Jahresende hin deutlich an Schwung verloren. Wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs im Schlussquartal gegenüber dem dritten Quartal um 0,2 Prozent. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Das Tempo ist wesentlich geringer als im dritten Quartal, als das Wachstum 0,7 Prozent betragen hatte. Dieser Wert wurde nachträglich um 0,1 Prozentpunkte angehoben.

Spanien: Wirtschaft wächst etwas schwächer als gedacht

MADRID - Die spanische Wirtschaft ist zum Jahresende hin etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Nach Angaben des Statistikamts INE vom Freitag lag die Wirtschaftsleistung (BIP) 0,6 Prozent über dem Stand im Vorquartal. Eine erste Schätzung wurde um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wuchs die viertgrößte Euro-Volkswirtschaft um 2,3 Prozent, ebenfalls etwas schwächer als gedacht.

Frankreich: Inflationsrate fällt stärker als erwartet

PARIS - In Frankreich haben sich die Preise für Verbraucher im März weniger als erwartet verteuert. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,6 Prozent im Vormonat auf 1,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 1,4 Prozent gerechnet.

Deutschland: Einfuhrpreise steigen wieder stärker

WIESBADEN - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Februar wieder stärker gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Einfuhrpreise 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar war der Anstieg nur halb so stark gewesen. Analysten hatten für Februar im Mittel eine Jahresrate von 1,7 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Importpreise um 0,3 Prozent

Deutscher Einzelhandel setzt erneut mehr um

WIESBADEN - Der deutsche Einzelhandel hat auch im Februar seine Umsätze steigern können. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Freitag lagen die Erlöse real (preisbereinigt) 0,9 Prozent höher als im Vormonat. Der Zuwachs folgt auf einen Anstieg im Januar, der mit 2,8 Prozent allerdings etwas schwächer ausfiel als mit 3,3 Prozent zunächst angegeben war. Analysten hatten für Februar einen Rückgang der Umsätze erwartet.

