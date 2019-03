BERLIN (Dow Jones)--Nach der erneuten Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus setzen die deutschen Familienunternehmer auf ein zweites Referendum und den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union (EU). "Auch wenn es im Moment schwerfällt, sich ein Szenario auszudenken: Vielleicht steht am Ende ein Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU", sagte der Präsident des Verbandes der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlee, der Rheinischen Post. "Dies wäre für alle Seiten das Beste."

Je länger sich Europa unter dem politischen Management-Versagen in London mit sich selbst beschäftige, desto mehr leide das globale Image sowohl der EU als auch des Vereinigten Königreichs, warnte er.

