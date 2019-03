Beim Währungspaar Euro zum polnischen Zloty (PLN) zeichnet sich innerhalb der übergeordneten Seitwärtsphase zwischen 4,2735 und 4,3420 PLN nun wieder ein Trendwechsel an. Nachdem der Euro seit Mitte letzten Monats merklich fester tendierte und in den Bereich von 4,2776 PLN vordringen konnte, hat sich an der entscheidenden Unterstützung um 4,2735 PLN jetzt wieder eine Gegenbewegung eingestellt. Im heutigen Handelsverlauf gelang es schließlich über den zurückliegenden Abwärtstrend zu springen, wodurch sich erst einmal eine dreiwellige Erholungsbewegung ausbreitet, die für den kurzfristigen Aufbau von Long-Positionen durchaus genutzt werden kann.

Können Investoren den Euro auf Tages- und schon sehr bald Wochenschlusskursbasis oberhalb der Marke von 4,2950 PLN festigen, bestünde in den kommenden

