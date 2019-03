Mainz (ots) - Montag, 1. April 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Nahtod-Erfahrungen - Warum sehen wir das "weiße Licht"? GOLDENE KAMERA 2019 - Bericht zur glamourösen Verleihung Leipziger Allerlei - Ein Rezept von Armin Roßmeier



Gäste: Pasquale Aleardi, Schauspieler Anton Zetterholm, Musical-Darsteller







Montag, 1. April 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Mit dem WISO-Truck durch die Nacht - Wie sicher sind Lkw? Expedition Deutschland: Berlin - Wahre Liebe Motorräder Unterwegs mit den Rohrreinigern - Knochenjob am Tag und in der Nacht







Montag, 1. April 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



"hallo retro": Coca-Cola - 90 Jahre Erfolgsstory in Deutschland







Montag, 1. April 2019, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Urlaub mit Hund - Tipps für eine entspannte Reise



Urlaub - für die meisten die schönste Zeit des Jahres. Aber wohin mit dem geliebten Haustier? Rund zehn Millionen Menschen besitzen hierzulande mindestens einen Hund. Und der kann in der Urlaubszeit nicht alleine zu Hause bleiben. Laut Tierschutzbund werden rund 70.000 Tiere in Deutschland jährlich in den Ferienmonaten ausgesetzt. Die Mehrzahl davon Katzen und Hunde. Dabei begleitet gerade der Hund seinen Besitzer gerne auf Reisen.



Doch wie wird der Urlaub mit Hund zur echten Erholung? Worauf muss ich als Hundebesitzer achten? Egal, ob es um den Tierarztbesuch vor oder den richtigen und sicheren Transport während der Reise geht, es gibt einiges zu beachten. Auch sollte man sich Gedanken machen, welche Einreisebestimmungen im gewünschten Reiseland gelten. Und welche Ferienunterkünfte für Hund und Besitzer geeignet sind. Was man im Vorfeld organisieren sollte, worauf man unterwegs achten sollte, auf was man seinem Hund zuliebe lieber verzichten sollte: Das und mehr im WISO-Tipp.



Weitere Themen: WISO-Truck: der Weg der Fliese - Spanische Fliesen als Importschlager Fachkräftemangel im Handwerk - Nachwuchssorgen bei Fliesenlegern Teuer oder billig? Kapuzenpullis - Sechs Produkte im Labortest



