BERLIN (Dow Jones)--Die Unions-Bundestagsfraktion hat nach der Ablehnung des Austrittsabkommens im britischen Unterhaus vor einer Gefährdung der Europawahl durch den Brexit gewarnt. "Wir haben weiterhin die Hoffnung, dass es am 12. April nicht zu einem ungeregelten Brexit kommt, der auf beiden Seiten des Kanals zu großen Problemen führen wird", erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Leikert.

"Aber klar ist auch: Die demokratische Legitimation der nächsten Abgeordneten im Europäischen Parlament darf durch die Unentschlossenheit Londons unter keinen Umständen gefährdet werden." Wolle das Vereinigte Königreich den ungeregelten Austritt am 12. April ebenfalls vermeiden, dann müsse es die bestehenden EU-Verträge vollständig einhalten und so lange in der Europäischen Union bleiben, bis Klarheit über den zukünftigen Kurs besteht.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 12:11 ET (16:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.