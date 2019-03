Das Hin und Her der letzten Tage, hat viele zu shorts verleitet, denn die Shortpositionen nehmen wieder zu. So geht die Seitwärtsbewegung weiter. Unter 11300 wird die 11000 da sZiel sein und über 11800 die 12000, danach 12400 der Abwärtstrend im Wochenchart. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...