Berlin (ots) - Der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) wirft der Bundesregierung Zögerlichkeit bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager vor. "Was uns fehlt ist eine umfassende Überarbeitung des Geologie-Datengesetzes", sagte Töpfer dem "Tagesspiegel BACKGROUND Energie & Klima". Das Gesetz, das derzeit vom Bundeswirtschaftsministerium erarbeitet wird, sei lange angekündigt und auch im Koalitionsvertrag von Union und SPD verankert.



