Welcher Zocker will und kann das überleben? Ständig und unvorhersehbar rauf und runter. Wenn man in einer ständigen Rauf-Runter-Rauf-Welle einmal richtig auspringt, kann man ständig Gewinne machen, wie ein Surfer, der die perfekte Welle erwischt. Aber hey, das ist ein verdammt wilder Ritt. Aktuell könnte das "Hin und Her macht Taschen leer" gut zutreffen auf zwei Märkte. Da möchten wir Aktie von Wirecard und den Ölmarkt benennen.

Öl

Der Ölmarkt ist derzeit wie vom Wahnsinn besessen. Im Chart (WTI-Öl seit dem 18. März) sieht man das Auf und Ab, in einer Range von 58 bis über 60 Dollar. Wir haben es eingezeichnet. Vor genau einer Woche sah die Welt auf einmal ganz schlimm aus. Rezessionsängste, aber so richtig! Dann ab Montag war die Angst wie weggeblasen, und der Markt stieg. Dann der Tweet von Donald ...

