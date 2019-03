Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall nach Quartalszahlen von 100 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Rüstungsgeschäft des Konzerns stehe vor einem "Superzyklus", schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Steigende Volumina und Margen in der Rüstung machten ein schwächeres Automobilgeschäft mehr als wett./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 17:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 17:05 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-03-29/18:05

ISIN: DE0007030009