ZÜRICH (Dow Jones)--Die Anleger an der schweizerischen Börse haben sich am Freitag im Einklang mit den anderen europäischen Börsen und der Wall Street kauffreudig gezeigt. In den USA stützte vor allem die Hoffnung auf Fortschritte in den Handelsgesprächen mit China. Dagegen belastete die neuerliche Abstimmung im britischen Unterhaus nicht, wo das Brexit-Abkommen mit Brüssel wieder keine Mehrheit fand. Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 9.478 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,96 (zuvor: 39,56) Millionen Aktien.

Bankenwerte waren gesucht. Teilnehmer nutzten die gesunkenen Kurse zum Einstieg, nachdem sich die Aktien in den vergangenen Monaten schwach entwickelt hatten. Vor allem die niedrigen Zinsen machten den Titeln zu schaffen. Nun erholten sich UBS um 1,5 Prozent, Credit Suisse um 1,9 Prozent und Julius Bär um 2,4 Prozent.

Die Uhrenwerte waren mit der neuen Hoffnungen auf eine Entspannung im Handel zwischen den USA und China gesucht. Das fernöstliche Land ist ein Hauptabnehmer für die Produkte von Swatch und Richemont. Deren Aktien gewannen 2,2 bzw. 1,9 Prozent.

Die defensiven Schwergewichte machten die Bewegung nur teilweise mit. Während Nestle 0,3 Prozent nachgaben, legten Novartis 0,4 Prozent zu und Roche 1,1 Prozent. Dabei zeigten sich Nestle belastet von einer Klage in den USA - betreffend Wasserflaschen, deren Inhalt angeblich nicht aus der ausgewiesenen Quelle stamme.

March 29, 2019 12:49 ET (16:49 GMT)

