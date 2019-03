Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Brüssel (pta037/29.03.2019/18:00) - Die Emakina Group (Euronext Growth Brussels: ALEMK), führende europäische Gruppe unabhängiger Agenturen, hat am Freitag ihre Jahresergebnisse 2018 bekannt gegeben. Der konsolidierte Umsatz betrug demnach 92.389.601 EUR gegenüber 80.304.612 EUR im Jahr davor, was ein Plus von 15,0% (+ 13,0% bei konstantem Umfang) bedeutet. Das Wachstum wurde vor allem auf den Märkten außerhalb Belgiens (+ 18,5%) erzielt.



Steigerung des EBITDA um fast 7%



Das EBITDA belief sich 2018 auf 6.107.455 EUR, verglichen mit 5.726.817 EUR im Jahr 2017, ein absoluter Anstieg von 6,6% (+ 10,3% bei konstantem Umfang). In Prozent vom Gesamtumsatz schwächte sich das EBITDA geringfügig von 7,1% auf 6,7% ab (7,0% bei konstantem Umfang).



Leichter Gewinnanstieg



Das Ergebnis vor Steuern 2018 belief sich auf EUR 1.383.048 und stieg um 1%, was im Wesentlichen auf die Steigerung der operativen Leistung und die Zunahme der Abschreibungen im Zusammenhang mit der externen Wachstumsstrategie zurückzuführen ist. Dass die Finanzergebnisse nicht besser ausfielen, ist vor allem dem Fall der türkischen Lira zu verdanken.



Stabile Finanzen



Der Emakina-Konzern behält jedenfalls seine Finanzstabilität dank erhöhter Profitabilität, einer Finanzverschuldung im Einklang mit seiner Internationalisierungsstrategie und ausreichender Kreditlinien zur weiteren Entwicklung seiner Expansionsaktivitäten.



Zahlreiche Neu-Kunden



Im Berichtsjahr konnten eine ganze Reihe Neu-Kunden gewonnen werden, u.a. Arçelik, ATPS, Bardahl, Beko, Brady Seton, Comdata Group, ECCO, Fermacell, Frankstahl, Descamps Group, Hema, Hutchison 3G, Kastner & Öhler, KitchenAid, Longchamp, Hypomärkte in LuLu, Micromania-Zing, Omron, Pierre Hardy und REWE / Öcard.



Fortsetzung der Expansion



Im Februar 2018 erwarb die Emakina Group über ihre Tochtergesellschaft The Reference mit Sitz in Gent, Belgien, 100% der Anteile an der New Yorker Karbyn-Agentur mit zehn Mitarbeitern. Im März 2018 übernahm die Gruppe über ihre türkische Tochtergesellschaft Emakina.TR die Kontrolle über WittyCommerce, einem Strategie-Experten und Entwicklerteam für E-Commerce-Websites.



Ausblick für 2019



Auf Basis aktueller Marktindikatoren und des bestehenden Umfangs erwartet die Emakina Group für 2019 ein einstelliges Wachstum des konsolidierten Konzernergebnisses.



