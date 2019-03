Strasbourg (ots) - Agnès Varda, die vielfach ausgezeichnete Regisseurin und Künstlerin, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. ARTE trauert um diese einzigartige Persönlichkeit, die der Sender bei zahlreichen Dokumentar- und Spielfilmen begleiten durfte.



Mit dem Einfühlungsvermögen aller großen Humanisten interessierte sich Agnès Varda für einfache, am Rande der Gesellschaft lebende Menschen und die banalen Dinge des Alltags, ohne dabei jemals voyeuristisch zu sein. Ihre Filme zeichnen sich durch ihre unermüdliche Neugierde am Alltäglichen und durch Respekt vor den Menschen aus.



Agnès Varda, die einzige weibliche Vertreterin der "Nouvelle Vague", stellte noch bei der diesjährigen Berlinale ihren letzten Film "Varda par Agnès" (ARTE France, Ciné Tamaris) vor und wurde mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet.



Ihre Werke und ihr Wesen zeichneten sich durch einen nie versiegenden Schaffensdrang aus.



Am 18. März zeigte ARTE bereits "Varda par Agnès - Publikumsgespräche 1 + 2", die heute Abend ab 00.40 Uhr nochmals ausgestrahlt werden und auch ab sofort online zu sehen sind.



