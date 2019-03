In den nächsten Wochen und Monaten stehen einige große Börsengänge (IPOs) in den USA auf dem Programm. Den Anfang machte vor kurzem der Jeanshersteller Levi Strauss & Co. Heute folgte nun der Fahrdienst-Vermittler Lyft, seines Zeichens wohl der größte Konkurrent von Uber. Neben eben jener Uber planen jedoch auch noch einige weitere Unternehmen wie bspw. AirBNB oder Pinterest ihren Börsengang.

Dabei hilft es den noch an die Börse strebenden Unternehmen sicherlich, dass die bisherigen IPOs sehr erfolgreich waren. So wurde die Aktie von Levi Strauss & Co. zu 17,00 US-Dollar ausgegeben und notiert inzwischen schon über 22,00 US-Dollar, was Kursgewinnen von über +30% in nur wenigen Tagen entspricht. Noch einen Tick erfolgreicher scheint aber nun sogar Lyft, auch wenn die Kursgewinne noch nicht ganz an die bei Levi Strauss & Co. heranreichen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Denn ursprünglich hatte Lyft seine Aktien in einer sogenannten Bookbuildingspanne zwischen 62,00 und 68,00 US-Dollar angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Preisspanne dann jedoch bereits im Vorfeld der Erstnotiz auf 70,00 bis 72,00 US-Dollar angehoben - und die Aktie dann schließlich am oberen Ende dieser neuen Spanne zu 72,00 US-Dollar emittiert. Dennoch notiert der Titel aktuell mit über 85,00 US-Dollar deutlich im Plus. Sollte man daher kaufen?

Warren Buffett hat seit 1950 an keinem Börsengang mehr teilgenommen

Im US-TV-Sender CNBC wurde gestern kein Geringerer als Starinvestor Warren Buffett zu seiner Einschätzung von Lyft befragt. Daraufhin antwortete er, dass er seit 1950 beim damaligen Börsengang von Ford an keinem IPO mehr teilgenommen habe. Denn im Zuge eines Börsengangs suchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...