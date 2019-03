Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Nach leichten Verlusten im Tagesverlauf drehten die Kurse am Nachmittag in die Gewinnzone. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am frühen Abend um 0,10 Prozent auf 166,39 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,07 Prozent.

Die jüngste Entwicklung beim Brexit sorgt weiter für Verunsicherung bei den Anlegern und stützte die Kurse der Festverzinslichen. Das britische Parlament hatte am Nachmittag den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zum dritten Mal abgelehnt. Damit droht ein ungeregelte Austritt aus der Europäischen Union ohne Abkommen am 12. April.

"Die Dinge in Großbritannien haben eine Eigendynamik, die kaum prognostizierbar ist", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank das jüngste Geschehen. Seiner Einschätzung nach könnte das Vereinigte Königreich doch noch ohne Abkommen die EU verlassen - "schlichtweg in Form eines ungewollten Unfalls".

Zahlreiche Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA bewegten die Märkte kaum. Im März hatte sich die Konsumlaune der Amerikaner etwas besser als erwartet gezeigt. Dagegen waren die Konsumausgaben in des USA im Januar schwächer als erwartet gestiegen./jkr/he

