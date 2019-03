Mannheimer Morgen fordert Verantwort von Plattform Viagogo Überschrift: Mehr Klarheit für Kunden Undurchsichtige Buchung, keine Haftung, teure Preise - bei der Internetplattform viagogo kann es Kunden leicht passieren, dass sie Karten für eine Veranstaltung kaufen, die es gar nicht gibt, oder doppelt so viel bezahlen wie beim original Veranstalter. Und in den meisten Fällen kann niemand zur Rechenschaft gezogen werden. Dadurch, dass die Plattform nur ein Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern ist, haftet sie nicht. Der Kunde bleibt also auf seinem teuren oder gefälschten Ticket sitzen. Viagogo erweckt beim Buchungsprozess den Eindruck, dass sie der Anbieter ist. Wer eigentlich das Ticket verkauft bleibt versteckt. Der Kunde hat also keine Möglichkeit, zu überprüfen wie seriös der Anbieter ist. Viagogo muss entweder für die Eintrittskarten, die die Plattform anbietet, Verantwortung übernehmen. Also für falsche Karten aufkommen und deutlich machen, was genau für ein Sitzplatz angeboten wird. Oder die Plattform muss dem Kunden während des Buchungsvorgangs klar deutlich machen, dass er seine Eintrittskarte von jemand anderem kauft. Und die Plattform nicht der original Anbieter ist. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

