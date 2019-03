The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2019



ISIN Name



AU000000DRM6 DORAY MINERALS LTD

GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10

GB00B0T4LH64 HICL INFRASTRUCT.LS-,0001

GB0009457366 DAILY MAIL GENL A LS-,125

IM00BFMXG143 TERRA CAPITAL PLC DL -,01

US0076242082 ADVAXIS INC. DL-,01

US45779A8615 INSPIREMD 1/18 DL-,0001

US69562K5065 PAIN THERAPEUTICS DL-,001

US75601N5005 REAL GOODS SOL.A DL-,0001