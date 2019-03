Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire) - Heute wurde IGT Solutions, der neue offizielle Name von InterGlobe Technologies, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich BPM-, Technologie- und digitaler Dienstleistungen, vorgestellt.



IGT verfügt jetzt über ein Logo, das im Zeitalter der digitalen Transformation der Reiseindustrie effektiv einen zukunftsorientierten Ansatz vermittelt.



Die Kernaussage des minimalistischen, intelligent aussehenden großbuchstabigen Logos ist tiefgreifende Kompetenz, gepaart mit Flexibilität und innovativer Technologie. Das orange Element stellt eine antike griechische Schwertklinge dar ("Kopis") und ist an den englischen Ausdruck für Innovation, "cutting edge" (wörtl. Schneidkante), angelehnt. Das Logo ahmt die Flügel eines Flugzeugs nach und steht für Reisen, der Leidenschaft des Unternehmens.



Die neue Unternehmensidentität wurde bewusst markant gestaltet und enthält sowohl die Klarheit als auch die umfassende Kompetenz, die IGT bietet.



"Wir freuen uns über die Einführung unserer neuen Markenidentität, die auf moderne Weise darstellt, wer wir sind und was uns als Unternehmen ausmacht - mit Augenmerk auf die digitale Transformation, d. h. unseren fortschrittlichen, innovativen und zukunftsorientierten Ansatz", so Vipul Dosh, CEO von IGT.



IGT Solutions, wurde 1998 gegründet und führt seine Geschäfte zu 100 % in der Reise- und Gastgewerbebranche mit mehr als 70 weltweiten Großkunden. Mit über 11.000 Reisespezialisten, die in 15 Zentren in 7 Ländern arbeiten, bietet IGT digitale Contact-Center-Dienste, Domänen-gesteuerte Reisetechnologie und innovative Digitaldienste und -lösungen wie z. B. Chatbots, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, Reisenanalytik und Social-Media-Dienste.



Pressekontakt: Neeru Agarwal Neeru.agarwal@igt.in +91-9810155212 Logo: https://mma.prnewswire.com/media/842856/IGT_Solutions_Logo.jpg