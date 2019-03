AURORA, Ontario (Kanada), March 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna hat heute bekanntgegeben, dass der zuvor angekündigte Verkauf des Geschäftsbereichs Fluid Pressure & Controls (FP&C) an Hanon Systems, einen in Südkorea ansässigen globalen Anbieter von Wärme- und Energiemanagementsystemen, abgeschlossen wurde.



ANLEGERKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com , (+1) 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Global Director of Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com , (+1) 248.631.5396

