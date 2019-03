Düsseldorf (ots) - Um für mehr Effizienz auf der sogenannten letzten Meile zu sorgen, denkt der Chef von Amazon Deutschland, Ralf Kleber, auch über neue Kooperationen nach. "Mit Sicherheit kann es noch mehr Konsolidierung bei der Zustellung von Paketen geben. Theoretisch könnte etwa auch ein Taxifahrer unsere Pakete ausliefern", sagte Kleber der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Um unnötige Zustellversuche zu vermeiden, testet Amazon in den USA bereits die Zustellung hinter die Haustür, bei der ein Amazon-Bote Zutritt zur Wohnung bekommt. Kleber hält dies auch für den deutschen Markt für möglich, allerdings seien Amerikaner etwas experimentierfreudiger: "Wir haben herausgefunden, dass Sicherheitsbedenken bei den Deutschen gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Die schämen sich eher, wenn nicht aufgeräumt ist", sagte Kleber.



