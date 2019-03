Wochenrückblick KW13: Tolles erstes Quartal mit Licht und Schatten - nicht nur bei Wirecard und Bayer

Der DAX konnte sich in der abgelaufenen Woche wieder von seiner freundlichen Woche zeigen. Am Ende gelang sogar der Sprung über die Marke von 11.500 Punkten. Zum Ende des ersten Quartals blicken die Anleger damit sehr zufrieden auf das bisherige Börsenjahr 2019.

Der DAX konnte in den ersten drei Monaten 2019 mehr als 8 Prozent zulegen. Er übertrifft damit bereits jetzt die Jahresperformance mancher Jahre. Im Monatsvergleich fällt der März 2019 jedoch negativ aus der Reihe. Im langfristigen Mittel zog der DAX im März 1,31 Prozent an.

Unternehmensseitig sorgte weiter die mögliche Bankenfusion von Deutscher Bank und Commerzbank für Gesprächsstoff. Aber auch Wirecard war mit der Vorlage des Untersuchungsberichts ein Topthema der vergangenen Woche. Auch Bayer stand wieder einmal im Fokus der Anleger. Hinzukommt das unendliche Thema Brexit, das die Anleger allmähliche ermüdet.

Deutschland

Nachdem Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) eine Zusammenfassung einer unabhängigen Untersuchung zu den Bilanzfälschungsvorwürfen in der Niederlassung in Singapur geliefert und diese damit als entkräftet angesehen hatte, war es klar, dass sich die "Financial Times" relativ bald mit weiteren Vorwürfen melden würde. Nun ist es so weit. Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...