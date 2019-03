Kalenderwoche 13 am KMU-Anleihen-Markt: Die Nordwest Industrie Group GmbH (NWI) aus Frankfurt am Main plant eine Anleihen-Platzierung von bis zu 20 Millionen Euro bei institutionellen Investoren. Die Fremdmittel sollen zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung verwendet werden. "Die Anleihe ist eine sinnvolle Ergänzung unserer Finanzierungsstruktur. Unsere langjährigen Beziehungen zu unseren Hausbanken um institutionelle Investoren zu erweitern, empfinden wir als sinnvoll. Nach der Platzierung eines Schuldscheindarlehens im vergangenen Jahr, ist eine Anleihe für uns daher der nächste logische Schritt unserer Präsenz am Kapitalmarkt", Unternehmensgründer Bernd Petrat im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche. Der Hamburger SV hat seine neue siebenjährige 6,00%-Anleihe im Volumen von bis zu 17,5 Millionen Euro vollständig bei Anlegern platzieren können und das Anleihen-Angebot am Donnerstag dieser Woche beendet. Die neue HSV-Anleihe dient der Rückzahlung der Jubiläums-Anleihe von 2012.

Drei Anleihen-Aufstockungen in der Kalenderwoche 13: Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat ihre bestehende 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) via Privatplatzierung um 5 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 17,5 Millionen Euro erfolgreich aufgestockt. Und auch die gamigo AG hat ihre börsennotierte vorrangig besicherte Unternehmensanleihe aus dem Jahr 2018 (ISIN SE0011614445) um 10 Millionen Euro auf nunmehr 42 Millionen Euro angehoben. Die Anleihe verfügt insgesamt über eine Aufstockungsoption auf bis zu 50 Millionen ...

