Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) war in den letzten zehn Jahren eine der mit Abstand schwächsten im gesamten DAX - nur 61,3 % konnte sie in diesem Zeitraum zulegen (Stand: 11.03.2019, Dividenden unberücksichtigt). Damit hat man lediglich Geldvernichter wie RWE, die Deutsche Bank oder ThyssenKrupp hinter sich gelassen. Die simple Frage lautet nun: Warum eigentlich hat die Deutsche-Telekom-Aktie in den letzten zehn Jahren eine solch schwache Performance abgeliefert? Die Kundenzahlen haben ...

