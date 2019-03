Soziale Netzwerke sollen sicherstellen, dass sie nicht von Terroristen ausgenutzt werden. Australien arbeitet dazu an einem Gesetzesentwurf.

Australien plant nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland schärfere Regeln für Soziale Netzwerke. In dem Vorschlag, den die Regierung in der kommenden Woche im Parlament vorlegen will, werden Haftstrafen von bis zu drei Jahren oder Strafzahlungen von bis zu zehn Prozent des Umsatzes angedroht, sollten ...

