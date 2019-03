Die Entscheidung, wo man investieren sollte, um ein Einkommen im Ruhestand zu generieren, kann eine Herausforderung sein. Es ist unwahrscheinlich, dass die Investoren ein erhebliches Risiko eingehen wollen, da ihr Anleihenportfolio in der Lage sein muss, ihnen ein langfristiges Einkommen zu sichern. Die Renditen müssen jedoch ausreichen, um der Inflation entgegenzuwirken. In dieser Hinsicht könnte die Investition in Dividendenaktien ein kluger Schachzug sein. Sie bieten zwar in Bezug auf ihre Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...