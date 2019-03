Wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt Brent C.O. in diesen Handelstagen vor der Marke von 70 US-Dollar. Ein Ausbruchsszenario will und will sich einfach nicht kreieren. Zuletzt erwies sich bereits der vorgelagerte Bereich um 68,5 US-Dollar als hartnäckiger und darüber hinaus limitierender Widerstand. Ob die Zone 68,5 / 70,0 US-Dollar dem offenkundig noch immer vorhandenen Aufwärtsdruck mittel- ...

