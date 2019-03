Wer seine Altersvorsorge auf Zinsen aufbaut, braucht Humor. Davon ist Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank, überzeugt. "Zinssparen ist so attraktiv wie Fußpilz", erklärte der 55-Jährige am Samstag auf dem Münchner Börsentag. Besserung sei nicht in Sicht. Von Jens Castner

Den vollständigen Artikel lesen ...