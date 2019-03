Kein Geld, keine Müllabfuhr: 2009 schaffte das finanzschwache Philadelphia die Straßenreinigung in Wohngebieten ab. Mit dem Stadtbild ging es bergab, viele Bewohner nehmen die Aufgabe deshalb selbst in die Hand.

Die Stadt der brüderlichen Liebe war einst Vorreiter in Sachen Sauberkeit auf Straßen und Bürgersteigen. US-Gründervater Benjamin Franklin startete in Philadelphia in den späten 1750-er Jahren eines der ersten Straßenreinigungsprogramme des Landes. 1952 wurde die Stadt zusammen mit Memphis in Tennessee zur saubersten der USA gekürt.

Solche Auszeichnungen sind schon lange Geschichte. Armut und Müll gehen oft Hand in Hand, und die heute als "Filthadelphia" ("Filth" bedeutet "Dreck") verunglimpfte Stadt in Pennsylvania ist die ärmste der USA.

Im Zuge der Wirtschaftskrise von 2008 hatte die Stadtverwaltung die Straßenreinigung in Wohngebieten abgeschafft. Eine Rolle spielten dabei auch zunehmende Beschwerden von Anwohnern, die für die Kehrmaschinen nicht mehr ihre Autos umparken wollten. Philadelphia ist nun landesweit die einzige Stadt dieser Größe, in der Wohnstraßen nicht mehr gesäubert werden.

Mehrere Viertel haben nun beschlossen, den Kampf gegen den Müll selbst in die Hand zu nehmen. Eine gemeinnützige Nachbarschaftsgruppe im Stadtteil Germantown sammelte im Februar mit einem eigenen Müllauto Unrat ein. Andere Viertel haben aus eigener Tasche Straßenfeger oder professionelle Müllabfuhr-Unternehmen angeheuert.Neben den Müllbergen leiden die Bewohner des einkommensschwachen Germantown auch unter Waffengewalt, Verschandelung und manchmal einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Man wolle helfen, das Problem zu lösen, weil die Stadt die Straßenabfälle alleine nicht in den Griff bekomme, erklärt Jordan Ferrarini, dessen ...

