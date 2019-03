Der der Autobauer Daimler geht ein Joint Venture mit Geely ein. Dabei soll künftig der Smart in China gebaut werden und rein elektrisch fahren. In 2022 ist es soweit, dann werden die neuen, rein elektrischen Smart in China über die Bänder laufen. Dies soll in einer chinesischen, eigens dafür gebauten Fabrik geschehen und von dort ...

