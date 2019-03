Der Brexit bleibt an den Finanzmärkten nach wie vor das präsente Thema, obwohl es nach wie vor keine wirkliche Richtung gibt. Das britische Parlament stimmt ab und lehnt ab, eine Lösung ist nach wie vor nicht in Sicht. Peinlicher geht es kaum. Freundlicher haben die Akteure in der letzten Woche hingegen die zunehmende Entspannung zwischen den USA und China wahrgenommen, so dass ein Teil der Verluste der vorausgegangenen Woche nun wieder ausgeglichen wurde.

Vor den Wahlen in der Türkei fährt die türkische Lira einmal mehr wilde Achterbahn. Das ist aber vor allem auf die Vorgehensweise des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückzuführen, der wieder einmal lauthals poltert. Die Finanzmärkte reagierten darauf erschrocken, so dass sich die Anleger zurückziehen. Ein Ausverkauf türkischer Aktien und Anleihen ist die Folge. Die Zinskosten für den türkischen Staat explodieren. Insofern bleibt die türkische Lira interessant.

Gold und Silber befinden sich derzeit vor einer erkennbaren Hürde in einer kleinen Konsolidierung. Wir gehen aber nach mehrmaligen Ausbruchsversuchen davon aus, dass der nächste Anlauf von mehr Glück gekrönt sein könnte. Insofern bleiben die beiden Edelmetalle auf der Beobachtungsliste. Palladium scheint hingegen die zuletzt entstandene Übertreibung abzubauen und präsentiert sich seit letzter Woche deutlich schwächer. Mehr Infos hierzu finden Sie auf www.boerse-daily.de.

Weiter ohne Richtung

Weiter ohne Richtung

(29.03.2019) Der DAX zeigte sich am Freitag wie erwartet weiterhin volatil. Am Ende notierte der deutsche Leitindex wieder über der Marke von 11500 Punkten.

Lufthansa: Chance von 210 Prozent p.a.

Lufthansa: Chance von 210 Prozent p.a.

(26.03.2019) Hohe Treibstoffkosten drückten auf den Gewinn der Deutschen Lufthansa. Zudem litt die Aktie unter Konjunkturängsten.

