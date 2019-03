Pünktlich zum Start der ersten internationalen Ausstellung zu "Fake News" in Haifa, mit Werken etwa von Damien Hirst, haben sich unsere Medienschaffenden noch einmal mächtig ins Zeug gelegt, um auch ihre Bedeutung bei dieser beliebten Kunstrichtung zu unterstreichen. Warum es in diesem Jahr in Haifa trotzdem keinen deutschen Fake-News-Pavillon gibt? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...