* Ein sehr klares bearishes Bild zeigt der DAX* Aussichtsreiche Shorts auf deutsche Aktien* Gold ist heute wichtiger denn je - Zentralbanker außer Rand und Band* Gold: Letzte Gelegenheit für günstigen Einstieg* Kaufsignale ausgewählter Minenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Kostenexplosion bei einem wissenschaftlichen Großprojekt

Liebe Leser,



bei dem Kursanstieg, den die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen erlebt haben, handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um eine Bearmarketrally, das heißt um eine vorübergehende Erholung in einem übergeordneten Abwärtstrend. Darauf deuten sowohl die Markttechnik als auch die realwirtschaftliche Entwicklung hin. Erstere hat sich in der vergangenen Woche nämlich wieder deutlich verschlechtert, während Letztere auf eine weltweite Rezession zusteuert.



Jetzt signalisieren meine Indikatoren, dass diese Rally vorüber ist. Die Aktienmärkte befinden sich also auf dem Weg zu neuen Tiefs.

