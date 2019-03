Der Goldpreis kam in den letzten Handelstagen deutlich zurück. Das Kolportieren von Abverkaufsszenarien erlebte daher einmal mehr eine Renaissance. Doch noch ist es aus unserer Sicht zu früh, in dieses Horn zu stoßen. Denn getreu der Redewendung "Totgesagte leben länger" sprang der Goldpreis in den letzten Monaten bereits ein ums andere Mal einem vermeintlich sicheren Abverkauf von der Klinge… ...

