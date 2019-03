Stuttgart/Reutlingen (ots) - Der Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei Deutschland lädt zum ersten Parteitag im Jahr 2019 ein. Auf der Versammlung, die am kommenden Samstag in Reutlingen stattfindet, werden die Parteimitglieder einen neuen Vorstand wählen, sowie Anträge zum Landesparteiprogramm diskutieren. Im folgenden Datum und Uhrzeit des Parteitages:



Landesparteitag der Piratenpartei Baden-Württemberg 2019.1 Samstag, 6. April 2019 10 Uhr bis max. 20 Uhr (Akkreditierung ab 9:30 Uhr)



Julius-Kemmler-Halle Hoffmannstraße 12 72770 Reutlingen



Anträge, Kandidaturen und weitere Informationen sind im Wiki der Partei [1] zu finden. Für Fragen steht das Presseteam des Landesverbands [2] vor, während und nach dem Parteitag zur Verfügung.



Quellen [1] https://wiki.piratenpartei.de/BW:Landesparteitag_2019.1 [2] https://piratenpartei-bw.de/presse/



