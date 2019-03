In China hat sich die Stimmung der großen und staatlichen Unternehmen trotz des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts mit den USA überraschend kräftig aufgehellt. Der vom Staat ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie stieg im März auf 50,5 Punkte, wie das Statistikamt am Sonntag in Peking mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten nur mit einem geringeren Anstieg auf 49,6 Punkte gerechnet.

Auch bei den Dienstleistern verbesserte sich die Stimmung stärker als von den Experten vorhergesagt. Der entsprechende Indexwert stieg auf 54,8 Punkte. Volkswirte hatte hier 0,4 Punkte weniger erwartet.

Werte über der Marke von 50 Punkten signalisieren eine Expansion der unternehmerischen Aktivitäten. Werte darunter sprechen für eine Kontraktion./he

