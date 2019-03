Berlin (ots) - Das Landeskriminalamt (LKA) Berlin hat anlässlich eines mutmaßlichen Streikverrats strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung eines Dienstgeheimnisses eingeleitet. Darüber berichtet die in Berlin erscheindende Tageszeitung »neues deutschland« (Montagsausgabe). Anlass für die internen Ermittlungen ist der Vorwurf der Gewerkschaft ver.di Berlin-Brandenburg, dass der zuständige Polizeiabschnitt geplante Streikmaßnahmen der Belegschaft des Berliner Kinos »CineStar Treptower Park« an deren Arbeitgeber weitergegeben habe. »Eine Dienstgruppenleiterin vom Polizeiabschnitt 5 rief mich an, um mir mitzuteilen, dass sie die Anmeldung der Versammlung im Vorfeld schon mal mit dem Arbeitgeber besprochen habe«, sagte der zuständige Landesgeschäftsführer der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di Berlin-Brandenburg, Jörg Reichel, dem »nd«. Seit dem 7. März 2019 haben die Kinobeschäftigten der Kinoketten CineStar und Cinemaxx bundesweit an 14 Tagen gestreikt. Die nächste Tarifrunde ist für diesen Montag angesetzt.



