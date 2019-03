von Thomas Strohm, Euro am Sonntag€uro am Sonntag: Frau Linhardt, der Bantleon Changing World enthält Infrastruktur- und Technologieaktien sowie solide Anleihen. Weshalb diese ungewöhnliche Mischung? Susanne Linhardt: Die zwei Aktienbereiche, mit denen in wichtige Zukunftstrends investiert wird, ergänzen sich gut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...